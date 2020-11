Grande Fratello Vip, bomba di Francesco Oppini nel faccia a faccia con Alba Parietti: "Smettila con quelle telefonate"

Francesco Fredella 10 novembre 2020 a

Faccia a faccia. Uno di fronte all’altra, ma a distanza di sicurezza. Adesso tra Francesco Oppini e sua madre Alba Parietti il confronto - che tutti temevano diventasse di fuoco - si trasforma. Siamo al Grande Fratello Vip, alla puntata in onda su Canale 5 lunedì 9 novembre e condotta da Alfonso Signorini. Francesco, che qualche giorno fa aveva usato parole fortissime nei confronti di Flavia Vento e Dayane Mello (tanto che la stessa Parietti aveva chiesto la squalifica) ora dice: “A 38 anni ho capito che devo ricostruire il nostro rapporto”. Una frase tenerissima.

E nella casa Alba entra con il libro nero: al suo interno scrive tutto ciò che ha visto in queste settimane, tutto quello che è degno di nota dopo gli attacchi subiti. Una Parietti che sui social scalpita, difende suo figlio quando è nel giusto e lo attacca se dice frasi senza senso. Ma quando spunta quel bacio a stampo tra Francesco e Tommaso Zorzi lei non ha alcun dubbio. E rimarca: "Io sono fiera di questo bacio, perché io credo che il rapporto tra Tommy e Francesco ha una particolarità: è l'amore che c'è nell'amicizia. La prima pagina nera la riservo a mio figlio, perché ha detto delle fesserie, doveva mortificarsi da solo, se lo aveste eliminato, avreste avuto il mio supporto".

Francesco è autoironico. Amato da tutti. Nel suo Dna c’è tutta l’eredità genetica di Franco Oppini (suo padre) che gli ha donato l’elisir dell’eterna giovinezza e simpatia. Così, ad un certo punto, dice alla madre di non svenire e di "non chiamare in continuazione la redazione" del Gf vip. Un siparietto divertente, che fa sorridere il pubblico a casa. Soprattutto, rende chiaro il rapporto d’amore tra madre e figlio.

Un momento emozionante per il Gf vip, che mette faccia a faccia Alba e Francesco. Lei dice: “Siamo torinesi per cui i nostri sentimenti facciamo fatica a dimostrarli, allora innanzitutto prima che me lo dimentichi voglio portarti l'abbraccio più caldo di Cristina, i tuoi amici, mi hanno chiesto di dirgli che gli manchi. Quando ti ho detto di venire al Grande Fratello, vai come se andassi a fare il militare, sei riuscito a tirare delle parti di te che sono importanti, la fortuna di dire un genitore ti voglio bene, mi dispiace, in questo devo ringraziare tantissimo Tommaso, alle volte bisogna confrontarsi. Io non vorrei che tu volessi portarmi al ristorante perché sono chiusi, è strano trovarsi qua questa sera, ed è strano non essere riusciti a dire prima delle cose, ma solo adesso, ci manchi, però ci sei piaciuto qui, anche se hai detto tante cretinate”.

Ma poi Francesco si lascia andare. A stento trattiene le lacrime. “Quando entri qua dentro non esci uguale - dice in diretta -. Ti scava talmente dentro che non se ne ha un'idea, io sto vivendo in una situazione surreale. Ma a 38 anni io ho capito che non posso avere un rapporto così con te che sei mia madre, ho solo te come madre. Ti posso dire una cosa? Qua dentro mi è venuta una cosa di diventare padre", ha concluso Oppini.

