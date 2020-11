Antonella Cleric, la più intima delle confessioni: "Lo ho sperimentato solo dopo i 50 anni"

10 novembre 2020 a

Sarà presto al timone di una nuova trasmissione Antonella Clerici. Si tratta di un talent, The voice senior, che avrà come protagonisti solo over 60 e andrà in onda su Rai 1 di venerdì, prendendo il testimone di Tale e quale show. A giudicare le performance saranno Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Al Bano e la figlia Jasmine, che seguiranno passo passo i talenti, fino ad esibirsi con loro nella semi finale. "È il secondo tempo della vita, io l’ho sperimentato dopo i 50 anni. Invece i partecipanti del talent ne hanno più di 60, questo è un momento in cui si ha la vera libertà", ha svelato la conduttrice, parlando del nuovo progetto in un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e canzoni. Secondo la Clerici, è quella l'età dove “c’è la libertà di sbagliare, di fare quello che vuoi, di esprimerti e perché no, di cantare su Rai1”.

Il volto di E' sempre mezzogiorno si è espressa, poi, anche sui giudici che la affiancheranno a The voice senior: "Loredana è l’imprevedibilità; Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi stupiranno con i loro dialoghi; Clementino è un chiacchierone e Gigi D’Alessio il cuore napoletano”. Su un'eventuale versione junior del talent, invece, Antonella Clerici ha frenato, dicendo che al momento serve uno show che dia una possibilità di riscatto. Qualche parola, infine, sulla figlia Maelle, che pare non voglia seguire le orme della mamma in tv. "E' così timida”, ha detto la conduttrice, che poi ha svelato un altro aneddoto: spesso Maelle le chiede un rimedio contro l’ansia prima di un’interrogazione e la sua risposta è semplicemente di buttarsi.

