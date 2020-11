La Vita in Diretta, Alberto Matano in difesa della polizia: "Questa roba non deve succedere"

12 novembre 2020 a

Duecento extracomunitari che festeggiavano in piazza, come se nulla fosse, come se il coronavirus e nel norme anti-contagio non esistessero. Il tutto a Napoli, dove la Polizia ha provato a fermarli, a disperderli. Risultato? Otto agenti feriti. Una vicenda che ha scatenato Alberto Matano, che nel corso della puntata de La vita in diretta su Rai 1 si è prestato a un duro sfogo in difesa della polizia e contro i trasgressori: "Sono veramente fatti che di questi tempi non dovrebbero accadere", ha tagliato corto Matano. E ancora, ha ribadito: "Sono fatti che non dovrebbero accadere, ma noi raccontiamo la realtà". E ancora: "Le misure che ci sono devono essere rispettate", ha concluso Alberto Matano.

