È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici confessa a Eleonora Daniele: "Ieri sono stata eccessiva"

12 novembre 2020 a

È fatta così, Antonella Clerici. Mercoledì a È sempre mezzogiorno per la prima volta in stagione una telespettatrice ha vinto il gioco del bonsai, indovinando il numero esatto dell'alberello e portandosi a casa 6.000 euro di buoni spesa. La padrona di casa è letteralmente "esplosa" in diretta, saltando giù dall'altalena, urlando per la gioia. "La mia esultanza è stata forse un po’ eccessiva, ma sono stata molto felice, non sapevo neppure io quante fossero le foglie del bonsai", ha spiegato 24 ore dopo a Eleonora Daniele, ospite di Storie italiane. "Quella è stata la mia esultanza. Mi ha fatto piacere regalare serenità a chi ne ha bisogno in questo momento. La mia trasmissione è così. Passiamo insieme un'ora e mezza cucinando, senza pensare troppo alla dieta". In studio, Eleonora Daniele e la sua ospite Rosanna Lambertucci ridono.

