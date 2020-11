Storie Italiane, Lory Del Santo e un tragico racconto in lacrime: "Il potente che ha abusato di me, perché non ho denunciato"

12 novembre 2020 a

A Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1, nella puntata di giovedì 12 novembre tra gli ospiti c'era Lory Del Santo. Si parlava di violenze sulle donne e la Del Santo ha parlato di quelle che in passato ha subito, che già aveva rilevato. La violenza risale a quando lei aveva vent'anni: "Non ho denunciato quell'uomo, ma vorrei che avesse pagato". E ancora, la Del Santo ha aggiunto: "Per denunciare persone potenti servono prove schiaccianti", spiegando le ragioni per le quali non si era rivolta alle autorità. E ancora, ha aggiunto di essersi pentita di non averlo denunciato: "Ti senti indifesa, debole e fragile. Bisogna poter dimostrare quello che è successo", ha concluso Lory Del Santo.

