Storie Italiane, Eleonora Daniele distrutta per Gigi Proietti: "Se lo vuoi, da oggi sei dei nostri". Clamorosa offerta in diretta tv

Eleonora Daniele è ancora distrutta per la morte di Gigi Proietti. Non è l’unica. Una settimana devastante: l’addio al grande attore romano e poi al batterista dei Pooh (Stefano D’Orazio ndr). E a Storie italiane, il programma leader del daytime su Rai 1, la Daniele torna a parlare del grande Gigi. “Un lutto che ci ha colpito quello per la morte di Gigi Proietti. Quello attuale è un periodo molto delicato. La morte di Gigi Proietti ci ha colpito e il suo funerale, peraltro, si è dovuto celebrare seguendo e rispettando, ovviamente, le regole anti-covid”, dice in diretta la giornalista veneta.

In studio c’è anche Rodolfo Laganà, che è stato allievo di Proietti. “Avendo appena perso il mio maestro (Gigi Proietti, ndr), la tristezza in questo periodo è amplificata”, racconta in diretta. La Daniele è molto provata. “Mi piacerebbe che tu facessi parte del cast fisso della nostra trasmissione, quindi se ti fa piacere e accetti la proposta, da oggi sei dei nostri”: una proposta che lascia senza parole Laganà. Ovviamente emozionantissimo. “E’ come quando sul palco qualcuno chiede ‘Mi vuoi sposare?’, ti ringrazio” , risponde Laganà. Ancora una volta il pubblico ha modo di apprezzare il grande cuore di Eleonora Daniele, sempre dalla parte dei più deboli.

