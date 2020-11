Uomini e Donne, Maria De Filippi apre la puntata con una bomba: "Perché Tina Cipollari non è con noi"

12 novembre 2020 a

La bomba la sgancia Maria De Filippi in persona, aprendo la puntata di Uomini e Donne su Canale 5. Si parla di Tina Cipollari, assente in studio: si trova infatti in auto-isolamento dopo avere avuto un contatto con un positivo al coronavirus. Dunque, resterà in casa fino all'esito del tampone. Nel corso della puntata, la De Filippi si è collegata con l'opinionista, che ha rassicurato sul suo stato di salute: "Mi sono autoisolata - ha premesso -. Circa una settimana fa sono stata in contatto con una persona positiva. Ho già fatto il tampone e sto aspettando l’esito. Nel frattempo per rispetto di tutti mi sono autoisolata", ha spiegato Tina Cipollari. "Brava, complimenti, hai fatto quello che devi fare", ha commentato la De Filippi. Che ha chiuso con una battuta: "Sono sicura che della tua assenza sarà molto felice Gemma Galgani", l'eterna rivale della Cipollari.

