La Vita in Diretta, "qualcuno tifa per i morti?". Selvaggia Lucarelli, attacco gratuito a Bruno Vespa: lui la fulmina con tre parole

Scintille a La vita in diretta, dove si scontrano Selvaggia Lucarelli e Bruno Vespa. Al programma di Alberto Matano su Rai 1 si parlava di coronavirus, ed il giornalista di Porta a Porta ha detto che un'influenza sulla situazione attuale, sul caos che regna sovrano, potrebbero averla avuta anche le teorie discordanti dei virologi, che hanno detto tutto e il contrario di tutto, e "per i quali non bisogna fare il tifo". Parole che hanno scatenato la Lucarelli: "Non capivo solo cosa intendesse Bruno Vespa relativamente alla parola tifo - ha premesso -. C’è qualcuno che tifa per il Covid, per le catastrofi, per i morti?", è passata all'attacco. Un attacco gratuito, perché il senso delle parole di Vespa era piuttosto chiaro. Tanto che ha chiosato, in modo netto: "Intendo tifoso per una delle due scuole. Io non tifo per nessuna", ha concluso tranchant.

