Striscia la Notizia, lo vedete il tizio in bici? Disastro senza precedenti a La Vita in Diretta, un video clamoroso

11 novembre 2020 a

Il meglio del peggio visto nella settimana televisiva. Siamo a Striscia la Notizia, che nella puntata trasmessa su Canale 5 martedì 10 novembre ha proposto la consueta classifica de I nuovi mostri. E il primo posto è indiscutibile, meritatissimo, un clamoroso, impensabile, grottesco e divertente momento di televisione. Siamo a La Vita in Diretta, il programma di Alberto Matano in onda su rai 1, dove ci si collega con l'inviato di turno. Ma dietro quest'ultimo ecco un ragazzo in bicicletta, che appena vede la telecamera del programma si produce in un'impennata. Risultato? Una caduta fragorosa. A completare il podio, Paolo Brosio e la sua improponibile settimana al Grande Fratello Vip a suon di gaffe e, infine, uno scherzo (da dimenticare) a Detto Fatto.

Striscia, impennata disastrosa: il video

