Striscia la Notizia non dà tregua ad Alfonso Signorini: "Hai capito, pistola?". Gaffe grottesca e attacco ferocissimo

No, Striscia la Notizia non dà tregua ad Alfonso Signorini e al suo Grande Fratello Vip. Infatti, nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 giovedì 12 novembre, il conduttore finisce ancora nel mirino. In un servizio si dà conto di una sua gaffe nel corso dell'ultima diretta del reality. Parlando dell'ingresso nella casa di Paolo Brosio, Signorini diceva: "Entrerà in casa carico come una molla a pallettoni". Insomma, aveva fatto un disinvolto mix di due celebri modi di dire. E Striscia passa all'attacco: "Ma Alfonsino, uno è carico come una molla, l'altro è carico come un fucile a pallettoni. Una molla non può essere caricata a pallettoni come un fucile: hai capito, pistola?", conclude una ferocissima voce fuori campo.

Striscia, la gaffe di Signorini: il video

