Striscia la Notizia, vergogna all'ospedale di Pescia: ambulanze? No, auto abusive: lo scandalo svelato

12 novembre 2020 a

Malcostume. E zero rispetto. Un piccolo, ma significativo, caso su cui punta i riflettori Striscia la Notizia, che alla vicenda dedica un servizio di Chiara Squaglia, trasmesso nel corso del tg satirico in onda su Canale 5. Un caso che arriva da Pescia, in Toscana, provincia di Pistoia. Già, perché all'ospedale di Pescia, in questi drammatici giorni di emergenza-coronavirus, i parcheggi delle ambulanze sono tutti occupati. Ma non dalle ambulanze, bensì da auto posteggiate abusivamente. Un fatto già grave di per sé, ma ancor peggiore in questo momento. Fuori dall'unico ingresso del nosocomio, i posti per le ambulanze sono sempre occupati. E così Chiara Squaglia è andata sul posto per verificare la situazione e rimproverare diversi automobilisti indisciplinati.

Striscia, l'ospedale a Pescia: il servizio

