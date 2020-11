Agorà, incendio in studio e programma sospeso. "Un problema tecnico, ci vediamo lunedì": l'annuncio di Luisella Costamagna

13 novembre 2020 a

"Per un problema tecnico purtroppo Agorà questa mattina non riesce ad andare in onda. Ma noi ci rivediamo lunedì, sempre alle 8, sempre su Rai 3, conto su di voi". Con queste poche parole, sui social, Luisella Costamagna annuncia l'annullamento della puntata di Agorà, il programma del mattino di approfondimento politico della terza rete Rai. Un video diffuso poco dopo le 9 del mattino, insomma più di un'ora dopo il via previsto per la trasmissione. Ed è subito mistero: che cosa è successo?

E una risposta è arrivata da La Stampa: un incendio. Secondo quanto rilanciato dal sito del quotidiano torinese, la causa dello stop alla trasmissione sarebbe stato un incendio scatenato da un cortocircuito. Le fiamme fortunatamente sono state domate, ma il fumo ha reso impossibile la messa in onda del programma di Rai 3. Vani i tentativi della produzione di cercare un altro studio per garantire lo svolgimento della seconda parte di Agorà: programma sospeso, si torna in onda il 16 novembre. Anche la Rai si è scusata con i telespettatori per il disagio.

