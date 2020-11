Storie Italiane, anche Samuel Peron massacra il governo: "Che fine hanno fatto quei soldi?", uno sfogo perfetto

13 novembre 2020 a

a

a

Lui il coronavirus lo ha vissuto in prima persona. Si parla di Samuel Peron, il ballerino di Ballando con le Stelle, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, nella puntata in onda su Rai 1 venerdì 13 novembre. Una lunga battaglia, quella di Peron, contro il virus, battaglia che lo ha costretto a rinunciare allo show e a restare in isolamento per molte settimane. E Peron, ora, si è sfogato pensando anche agli altri malati, a quelli che a causa del virus vengono dimenticati: "Il Covid ha intasato la situazione sanitaria sia pubblica che privata", ha premesso. E ancora: "Non è giusto che a causa del coronavirus vengano escluse situazioni precedenti. Quello che sta succedendo in questo periodo dimostra che in Italia il sistema sanitario era già in grossissima difficoltà". Dunque, quello che sembra un attacco al governo: "I soldi dati dall'Unione Europea dopo il primo lockdown che fine hanno fatto? Se sono stati investiti correttamente perché ci ritroviamo in queste condizioni?", ha concluso Samuel Peron. Due domande assolutamente pertinenti e, ad ora, senza risposta.

"Il potente che ha abusato di me, perché non ho denunciato": Lory Del Santo, un tragico racconto in lacrime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.