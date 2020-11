Grande Fratello Vip, Stefania Orlando contro gli autori: "Questa è cattiveria"

14 novembre 2020 a

a

a

Stefania Orlando furiosa con gli autori del Grande Fratello Vip. Nella puntata del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini il confronto tra Patrizia De Blanck e Simone Gianlorenzi (marito della Orlando). I problemi però sono venuti dopo, quando la concorrente del Gf ha chiesto: “Me lo fate vedere? No? Questa è cattiveria. Non è possibile, ma sta qua. Sono senza parole”. Purtroppo il conduttore non l’ha potuta accontentare visto che gli autori gli hanno fatto più volte segno di no.

"Non sei l'unica amica speciale di Pretelli". Gregoraci umiliata: al GF Vip entra la bomba Selvaggia, "baci con la lingua"

Al centro dello scontro tra Gianlorenzi e la contessa le critiche rivolte da quest'ultima alla Orlando. “L’hai fatta piangere e questa cosa non va bene. Gliene hai dette di tutti i colori, ci stanno i video. Se le sta sull’anima allora le chiedo la cortesia di dirglielo in faccia”. La De Blank ha subito replicato: “Ma Stefania lo sa benissimo, non sono mica una sadica. Se una piange da solo non è colpa mia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.