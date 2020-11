Ballando con le Stelle, il tormento di Milly Carlucci: "Ci serve davvero un miracolo". Cosa accadrà, ora?

14 novembre 2020 a

Siamo faticosamente arrivati alla semifinale di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1: andrà in onda questa sera, sabato 14 novembre. Edizione tormentata dal coronavirus e dagli infortuni dei concorrenti. E la conduttrice, intervistata da Tele Sette, sospira e prova a scherzarci su: "È stata l'edizione dei miracoli. Sarà davvero un miracolo arrivare in fondo", ammette. Già, si pensi ai casi di positività, soprattutto Samuel Peron, all'operazione di Raimondo Todaro e all'infortunio di Elisa Isoardi, senza scordare l'intossicazione alimentare di Marco De Angelis e la febbre di Lucrezia Lando. Nonostante tutti questi intoppi, però, Ballando con le Stelle va avanti, con strepitosi risultati in termini di share. "Per noi è fondamentale il riconoscimento del pubblico che ci vuole bene e ci sostiene. Ci dà energia e ci moltiplica le forze. Ne abbiamo bisogno perché siamo in emergenza continua", sottolinea la Carlucci. E ancora: "Ce la faremo. Anche perché la nostra missione è quella di far divertire gli italiani in un momento difficile", conclude.

