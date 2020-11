Che tempo che fa, Fabio Fazio riporta Roberto Burioni in tv dopo due mesi: "Finalmente buone notizie sul vaccino"

14 novembre 2020 a

Roberto Burioni torna in tv domani. Il virologo sarà ospite di Fabio Fazio nel salotto di Che tempo che fa. "Vi aspetto domani sera per raccontarvi tutto del nuovo vaccino anti-COVID-19 e non solo", scrive su Twitter. Da maggio, Burioni ha osservato un silenzio stampa televisivo quasi integrale.

Capito Roberto Burioni? Si ritira dalla tv, ma con la “seconda ondata” torna pure lui: quando Fabio Fazio chiama...

Presenza fissa accanto a Fazio nella prima fase della pandemia, Burioni è stato presente nello studio di Che tempo che fa solo in un'occasione nella nuova stagione televisiva, partecipando alla puntata a cui ha preso parte, in collegamento dagli Stati Uniti, il professor Anthony Fauci. Tra gli ospiti della puntata sul tema coronavirus tra gli altri anche Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 ; Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania e Franco Riccardini, responsabile del Pronto Soccorso delle Molinette di Torino.

