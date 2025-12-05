Maignan, doccia gelata per i tifosi del Milan: le parole di Igli Tare

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia contro la Lazio, tornando all’Olimpico da ex e con emozioni evidenti: “Ho avuto il piacere di salutare tanta gente che mi ha voluto bene in questi 17 anni”. Uno dei temi più caldi ha riguardato il portiere Mike Maignan. L’albanese ha commentato la questione contrattuale con grande cautela: “Mike è un ragazzo straordinario ed è un portiere favoloso — le sue parole — Per adesso pensiamo al campo, poi cercheremo insieme una soluzione”.
Un messaggio chiaro, volto a sottolineare il valore del giocatore e al tempo stesso la volontà della società di gestire eventuali rinnovi in modo condiviso, con il rischio (forte) che il francese se ne vada a parametro zero dopo la freddezza riscontrata nella trattativa per il rinnovo dello scorso anno. Un accordo trovato sui 5 milioni di euro, prima che il giocatore iniziasse a commettere alcuni errori (vedasi quello contro il Feyenoord) e che la società ritrattasse la cifra, creando irritazione nell’entourage del portiere.
Maignan addio, Pellegatti demolisce il Milan: "Cosa è successo davvero"Almeno due super-parate e un rigore respinto: Mike Maignan è tornato Magik Mike in una delle serate più at...
Bene nella sfida dell’Olimpico, nonostante l’eliminazione del Milan contro la Lazio, è andato Ardon Jashari, che ha fatto il suo esordio dal primo minuto. Il direttore sportivo ha elogiato il giovane prima del match: “Avere un maestro come Modric è un vantaggio che gli per ogni giocatore — ha detto — hanno un grande rapporto e parlano spesso. Siamo tutti fiduciosi su Ardon e si è visto nelle ultime due settimane per come si è allenato con la squadra. Siamo contenti che questo calvario sia finito”.