Maignan, doccia gelata per i tifosi del Milan: le parole di Igli Tare

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare , ha parlato ai microfoni di Sportmediaset a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia contro la Lazio , tornando all’Olimpico da ex e con emozioni evidenti: “Ho avuto il piacere di salutare tanta gente che mi ha voluto bene in questi 17 anni”. Uno dei temi più caldi ha riguardato il portiere Mike Maignan . L’albanese ha commentato la questione contrattuale con grande cautela: “Mike è un ragazzo straordinario ed è un portiere favoloso — le sue parole — Per adesso pensiamo al campo , poi cercheremo insieme una soluzione”.

Bene nella sfida dell’Olimpico, nonostante l’eliminazione del Milan contro la Lazio, è andato Ardon Jashari, che ha fatto il suo esordio dal primo minuto. Il direttore sportivo ha elogiato il giovane prima del match: “Avere un maestro come Modric è un vantaggio che gli per ogni giocatore — ha detto — hanno un grande rapporto e parlano spesso. Siamo tutti fiduciosi su Ardon e si è visto nelle ultime due settimane per come si è allenato con la squadra. Siamo contenti che questo calvario sia finito”.