Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma umilia Pretelli: "Preso per il cu***, sai cosa dicono di te fuori di qui?". Clamoroso: scatta la squalifica?

Spietata Selvaggia Roma. Da pochissimo entrata al Grande Fratello Vip, ne sta combinando di ogni. L'ultima? Ha rivelato a Pierpaolo Pretelli come viene percepito fuori dalla casa dopo il tira e molla con Elisabetta Gregoraci. Un terremoto, per il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Anche perché la Roma, così, ha violato il regolamento: è vietato riferire cosa accade fuori dalla casa. Ma tant'è. Nel corso di una fitta chiacchierata in giardino, riferendosi proprio al rapporto con la Gregoraci, ha detto a Pretelli: "Fuori sei risultato una persona debole, è risultato che lei ha una persona fuori e ti sta prendendo per il cu***. Poi come ti pare, puoi dire ‘no perché lei è brava, no perché lei mi dice così’. Io alla redazione ho detto: a lui, qualunque sia la scelta che farà, gli voglio bene, perché lo conosco per quello che è". Parole forti. Parole chiarissime. Parole che però potrebbero anche portare alla squalifica di Selvaggia Roma.

