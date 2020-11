Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma verso la squalifica? "Non voglio passare come mong***e". La voce: fatta fuori a tempo record per questa frase oscena

Francesco Fredella 16 novembre 2020 a

Adesso nella bufera al Grande Fratello Vip c’è Selvaggia Roma, l’ex concorrente di Temptation Island. Una frase choc, assurda, irripetibile, fa aprire un nuovo caso. La concorrente è a rischio squalifica. "Non voglio nemmeno passare come mongoloide", dice la Roma. Contro di lei anche il CoorDown, Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down. L’associazione con un tweet scrive: "Al Grande Fratello di nuovo viene usata la parola mongoloide con intento spregiativo e offensivo per le persone con sindrome di Down. Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio". Ora, da rumors, sembra che ci sia una nuova squalifica per Selvaggia Roma che è entrata nella casa a gamba tesa, dopo essersi laureata vip senza grandi fasti nella sua carriera artistica. Ora con questa frase impronunciabile non servono nemmeno le sue scuse. Dovrebbe abbandonare il gioco.

