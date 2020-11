Grande Fratello Vip, lo schiaffo di Selvaggia Roma a Elisabetta Gregoraci: "Se fossi entrata prima...", rissa continua

18 novembre 2020 a

Altre cannonate di Selvaggia Roma contro Elisabetta Gregoraci, il tutto ovviamente al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Selvaggia, infatti, non sopporta il rapporto della ex di Briatore con Pierpaolo Pretelli, è entrata nella casa proprio per mettere in crisi il loro feeling. E sembra riuscirci. Così, la Roma, in confessionale ha aperto il fuoco: "Io ho sempre avuto un debole per lui", ha detto riferendosi a Pretelli. "Certo se fossi entrata un po’ prima... Lui ormai si è legato a Elisabetta", ha sospirato. E ancora, su di lei: "A me non piace quando mi parla male di Elisabetta. Deve un attimino capire e rispettare questo legame che ho con lei", ha sottolineato. Parole a cui la Gregoraci ha replicato indirettamente, sempre in confessionale: "Non sono gelosa di Selvaggia. Questa situazione mi fa anche un po’ sorridere. Poi se questa situazione li farà avvicinare non lo so. Non so cosa ha in testa Pierpaolo", ha concluso. E lo scontro continua.

