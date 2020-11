Grande Fratello Vip, "che ne dici di un operaio Fiat?". Gode Elisabetta Gregoraci: Pupo zittisce Dayane Mello

18 novembre 2020 a

"Una che non ha fatto niente e non sa fare niente. Ha solo sposato un miliardario...". Queste le parole di Dayane Mello contro Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, parole che hanno fatto molto discutere. E contro la Mello, ospite a La Zanzara di Radio 24, si scaglia Pupo, opinionista proprio del GfVip, contestato a sua volta per aver detto: "Tutte voi là dentro vorreste sposare un miliardario", il riferimento era alle ragazze del reality. Pupo non arretra: "Lo confermo. Tutte voi che siete dentro la Casa sposereste volentieri un miliardario. Questo ho detto e non lo ritiro. Non sceglierebbero mai un morto di fame, ma uno agiato e benestante. É l’opinione di uno che fa l’opinionista lì dentro. È la mia opinione sul genere umano che sta là dentro". E ancora: "Tu ce la vedi la contessa De Blanck a stare con un operaio dell’Italsider o Dayane Mello con un operaio della Fiat? O Giulia Salemi, o Selvaggia Roma, Adua del Vesco, ma stai scherzando? Poi loro possono dire quello che vogliono con la dialettica ma non mi incantano più con le parole", ha tagliato corto. Inappuntabile. E chissà quanto piacerebbero queste parole alla Gregoraci...

