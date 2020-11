Sonia Bruganelli, lo sfogo che fa godere Elisabetta Gregoraci: "Pochezza, cattiveria, invidia, gelosia". Chi massacra

19 novembre 2020 a

Anche Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha deciso di intervenire pubblicamente in sostegno di Elisabetta Gregoraci, che è sotto bombardamento mediatico da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta puntando molto sulle dinamiche incentrate sulla vita amorosa e privata dell’ex di Flavio Briatore, soprattutto ha deciso di mettere scompiglio facendo entrare Selvaggia Roma. Quest’ultima, che in passato sostiene di aver avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli, ha avuto uno scontro molto acceso con la Gregoraci, accusandola di essere bugiarda e di approfittarsi dell’interesse che l’ex velino ha manifestato nei suoi confronti. “Sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia e gelosia”, ha commentato la Bruganelli che poi ha aggiunto: “Dimostrano ancora una volta che migliorarsi è una cosa molto difficile ma cercare di buttare giù gli altri è un hobby diffusissimo”.

