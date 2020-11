CartaBianca, la cacciata di Mauro Corona? "Perché non si poteva fare altro", indiscrezione-bomba di Maurizio Costanzo

19 novembre 2020 a

Ormai, la cacciata di Mauro Corona da CartaBianca, dopo quel "gallina" a Bianca Berlinguer, risale a molte settimane fa. Eppure, si continua a parlare della vicenda che riguarda Rai 3, con i gossip su Franco Di Mare e gli appelli della conduttrice per reintegrare lo scrittore-montanaro. E ora, sulla vicenda, dice la sua anche Maurizio Costanzo. Lo fa in un intervento sul settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, dove osserva: "Con questa scelta la rete si è esposta, ma non credo ci fossero alternative. Lo scrittore ha fatto bene a scusarsi, ma il danno ormai era fatto. A CartaBianca di sicuro troveranno altri collaboratori di valore", rimarca il marito di Maria De Filippi. Insomma, il caso è chiuso. E secondo Costanzo si è chiuso anche nell'unico modo giusto e possibile.

