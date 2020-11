Striscia la Notizia, il video rubato di Elisabetta Gregoraci: "Ma questa davvero fa spettacolo?". Beccata così, che imbarazzo

19 novembre 2020 a

Striscia la Notizia è andata a recuperare un video dalla diretta del Grande Fratello Vip per fare ironia su Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima è ovviamente una delle principali edizioni di questa quinta edizione del reality vip di Canale 5, condotta da Alfonso Signorini: come se non bastasse il fatto che è l’ex di Flavio Briatore e quindi a prescindere esposta mediaticamente, in questi due mesi molto è stato detto e ricamato sulla sua “amicizia speciale” con Pierpaolo Pretelli. Il video di Striscia non c’entra però con questo: il tg satirico ha beccato la Gregoraci mentre canta in inglese, stonata come una campana. “Quando pensi che nessuno ti sta ascoltando”, è il commento di Striscia al quale si è aggiunto quello cattivello di alcuni commenti: “E lei è una che fa spettacolo?”.

