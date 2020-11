Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini beffata dai tamponi: "Negativa, ma Maykel Fonts non ci sarà. Balla da sola in finale"

19 novembre 2020 a

Altro brutto colpo per Ballando con le stelle: Maykel Fonts è positivo al Covid-19. Il ballerino cubano, che sabato avrebbe dovuto esibirsi nella finale di Ballando 2020, non potrà esserci. Ma nel corso della puntata di oggi de La vita in diretta, Milly Carlucci è intervenuta per fare un chiarimento a proposito di Alessandra Mussolini: "I tamponi di Alessandra sono tutti negativi, quindi lei sabato può esserci".

La stessa Carlucci ha poi detto che per Alessandra Mussolini in questo momento: “Il morale è sotto i tacchi”. Perdere il proprio partner a pochi giorni dalla finalissima dello show del sabato sera di Rai Uno deve essere stata molta dura per l'ex parlamentare.

