Striscia la Notizia, siluro contro Bruno Vespa "ingrifato": "Dove gli cade l'occhio", ma davvero?

20 novembre 2020 a

Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce niente meno che Bruno Vespa. La ragione? La sua recente ospitata, sabato scorso, a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai 1. Il punto è che il tg satirico di Canale 5, nella rubrica Spetteguless trasmessa nella serata di giovedì 19 novembre, ha dedicato la prima posizione proprio al conduttore di Porta a Porta. La ragione? Le occhiate galeotte alle forme delle ballerine di Ballando, che si esibivano a pochi passi da lui e discretamente svestite. "Ma dove le abbiamo viste queste faccine del vespone ingrifato? Quando era andato in pappa reale per Ambra Angiolini", ricorda Striscia, che poi rilancia le vecchie immagini dell'ospitata della Angiolini a Porta a Porta. Ospitata che Vespa, come dire, apprezzò in modo particolare...

Striscia, le occhiate galeotte di Bruno Vespa: il servizio

