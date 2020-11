Mattino 5, "mi sembra molto strano": scacco matto di Federica Panicucci a Flavio Briatore?

20 novembre 2020 a

A Mattino Cinque di Federica Panicucci si parla ancora del Grande Fratello Vip. Al centro della puntata di quest'oggi, venerdì 20 novembre, in onda su Canale 5, la presunta proposta di matrimonio bis rivelata da Elisabetta Gregoraci durante il programma di Alfonso Signorini, ma smentita da Flavio Briatore. L'ex imprenditore infatti bolla come "fake news" la confessione fatta dalla ex moglie. La showgirl ha raccontato ai coinquilini che Briatore dopo il lockdown voleva portarla nuovamente sull'altare.

Ma i dubbi su chi abbia ragione investono anche la Panicucci che, durante il suo programma su Canale 5, si è lasciata andare a un commento: "Mi sembra strano che abbia detto una cosa che non corrispondeva alla realtà”. Un modo come un altro per prendere le parti della showgirl calabrese. Finito però il tema "nozze", la conduttrice è tornata a parlare della lite esplosa tra Selvaggia Roma e la Gregoraci: “Non so se definirlo il meglio o il peggio, ma a un certo punto è scoppiato altro che il finimondo!”, ha tuonato senza mezzi termini.

