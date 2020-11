Uomini e Donne, il siluro del suo primo ex contro Belen Rodriguez: "Non ne vuole parlare, ma quando faceva la cubista a Riccione..."

20 novembre 2020 a

Volti nuovi a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Per la precisione si tratta di un nuovo cavaliere del Trono Over. Si chiama Simone Bolognesi, di Riccione, 41 anni e soprattutto fu il primo fidanzato di Belen Rodriguez. Correva l'anno 2003 e la showgirl argentina, da poco in Italia, aveva soltanto 19 anni. Lui, noto albergatore, la incontrò a un evento a Riccione, dove scoccò la scintilla. Una relazione durata un paio d'anni. Una storia sulla quale Bolognesi, oggi, afferma: "Siamo stati insieme due anni dopo il suo arrivo in Italia e prima della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per sette mesi a casa mia - ricorda -. Non parla mai di Riccione, della Romagna e del suo passato qui. Sicuramente avrà pensato, o qualcuno l’avrà convinta, che sia più fashion che gli storici registrino l’inizio della sua carriera in quanto modella milanese e non come cubista riccionese", sottolinea velenoso. E chissà se aggiungerà altro di compromettente nello studio della De Filippi...

