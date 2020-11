Tale e quale show, Loretta Goggi brutale. Pago, disastro sul palco. E lei lo stronca

20 novembre 2020 a

a

a

Una Loretta Goggi insolitamente spietata a Tale e quale show, il talent vip condotto da Carlo Conti su Raiuno. La stroncatura è per Pago, impegnato nella difficile imitazione di Franco Califano. "Ho trovato la voce troppo poco roca, scura. Avresti potuto farlo molto meglio", ha sentenziato Loretta, davanti a un Pago evidentemente deluso. Le ha fatto eco Giorgio Panariello, che ha parlato allo stesso modo di una "voce poco vissuta e sofferta che ti penalizza". Unico a difendere il cantante è Carlo Conti, al gran rientro in studio dopo l'assenza per coronavirus. "Penso che se non abbia accentuato la voce e perché non voleva fare la parodia". Il rischio, effettivamente, con un personaggio mitico come il Califfo era dietro l'angolo.

"Ma si è commosso?". Elena Sofia Ricci stupita, Carlo Conti crolla in lacrime a Tale e quale show per Panariello: senza precedenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.