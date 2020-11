Ballando con le stelle, Daniele Scardina: "Avete notato gli occhi?", roba sospetta con la Kuzmina durante la finale

Francesco Fredella 21 novembre 2020 a

Sembra un duro, ma non lo è affatto. Daniele Scardina ha un grande cuore. A “Ballando con le stelle”, in questi mesi, ha raccontato gioie e dolori. Dal rapporto con la Fede all’amore per sua madre, passando per il bene immenso verso suo nonno. King Toretto è il vero gigante buono, super tatuato. Sexy e gentile. Piace a tutti. “Si sente il respiro, gli occhi della tigre. Anzi un cobra”, dice Milly Carlucci appena King Toretto finisce l’esibizione. Daniele balla in modo sexy e sale la temperatura, anche perché il feeling con la Kuzmina è davvero alle stelle. La giuria resta senza fiato dopo l’esibizione. Scardina puntualizza: “Voglio vincere. L’ho detto dall’inizio”. Ma ci pensa Ivan Zazzaroni a gelare la Kuzmina (compagna di ballo del pugile). “Sei più bravo di lei. E’ la prima volta che non s’innamora di un concorrente”, tuona Zazzaroni. La parola alla giuria: tutti 10 per Scardina. Sono loro, secondo i beninformati, i possibili vincitori di questa edizione.

