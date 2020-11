Non è l'Arena, Massimo Giletti contro Alberto Genovese: "Violenza selvaggia, non credo sia la prima volta"

23 novembre 2020 a

a

a

"Non ci credo". Massimo Giletti, a Non è l'Arena, dice la sua sul caso di Alberto Genovese. A La7 in collegamento c'è Daniele Leali, amico dell'imprenditore accusato di violenza su una 18enne.

Belen sul terrazzo di Genovese, la verità sull'orrore milanese: "Chi mi ha invitato, chi ho incontrato"

"Non mi va di far passare per educanda chi educanda non era - tuona il conduttore -. Una persona che stup***a in maniera selvaggia una ragazza non credo che lo abbia fatto per la prima volta. E quando sento che si difende dicendo 'eh vabbé avevo preso la droga e quindi non capivo...'. Beh, beh". Conclude Giletti: "A parlare per Genovese sono le telecamere, di cui ha cercato di cancellare le immagini". E anche Leali annuisce.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.