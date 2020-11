Live-Non è la D'Urso, ricordate il Ken Umano? Sconvolgente: ora è diventato donna e si chiama Jessica. Eccola...

23 novembre 2020 a

a

a

Ve lo ricordate il "Ken Umano", ossia Rodrigo Alves, presenza fissa nei salottini di Barbara D'Urso? Si tratta della persona che voleva sembrare in tutto e per tutti il Ken di Barbie, e per farlo si è sottoposto a una infinita sequela di interventi chirurgici. E dopo averlo fatto, una nuova svolta: ha scelto di diventare donna. "È da un anno che ho iniziato questa transizione e ancora sto imparando, come camminare sui tacchi e sto cercando di capire che tipo di donna sono io", ha spiegato al Live-Non è la D'Urso di domenica 22 novembre. E così, dopo 75 interventi chirurgici, l'ex Ken Umano è diventato una donna, con il nome di Jessica. Un percorso tutt'altro che semplice: "Forse sono troppo erotizzata, troppo grande: prendo tante medicine e ormoni, c'è un trattamento che faccio, ho rifatto il seno, i fianchi, il sedere", ha raccontato dalla D'Urso. Qui sotto, nella foto, il risultato:

"Ecco la videocassetta". Molestie, colpo di grazia ad Amedeo Goria in diretta tv: da brividi

"Era emozionatissimo". De Grenet, lo ha detto davvero: rovinosa gaffe, D'Urso smascherata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.