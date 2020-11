Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni massacra Raimondo Todaro: "Antipatico, quando gli ha dato del senza p***e..."

23 novembre 2020 a

Il duro scontro tra Raimondo Todaro e Paolo Conticini che ha coinvolto anche i giudici Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni in Ballando con le Stelle si è spostato a La Vita in Diretta. Raimondo Todaro aveva attaccato sia Paolo Conticini che la giuria dello show per una presunta congiura contro di lui e la Isoardi. Ivan Zazzaroni a La Vita in Diretta ha replicato: “Trovo ingiusto che si metta in discussione la nostra serietà e correttezza da parte di un ballerino che ha vinto 5 volte Ballando con le stelle. Sono molto arrabbiato lo trovo inaccettabile”.

Selvaggia Lucarelli invece ha difeso Paolo Conticini: “Trovo molto antipatico ciò che gli ha detto Raimondo Todaro”, parlando con Alberto Matano conduttore della Vita in Diretta. “Io ho chiarito e lui ha pubblicato un ulteriore video in cui ci accusava di avere la coda di paglia. Ed ho trovato molto antipatico che abbia dato a Paolo Conticini del senza p***e“, ha poi concluso.

