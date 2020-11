Striscia la Notizia, gaffe di Massimo Giletti contro Vincenzo De Luca: "Mi dia i numeri", cosa spunta alle sue spalle

24 novembre 2020 a

a

a

Striscia la Notizia stana Massimo Giletti. Il conduttore, durante la puntata di Non è l'Arena di domenica 22 novembre, attacca Vincenzo De Luca sui numeri forniti dalla Regione Campania. Peccato però che il tg satirico di Antonio Ricci, che inserisce Giletti all'interno della rubrica sugli errori tv "Visti da voi", nota che anche le cifre date dal conduttore di La7 sono errate. "Anzichè darmi dello sciacallo, lei dovrebbe dare i numeri - spiega Giletti -. 780 milioni di euro, non 246 milioni come ha detto lei".

"Mi dissocio totalmente". Caso Genovese, Corona spara e Giletti lo ferma: accusa a Cracco, roba da querela

Poco dopo però un grafico mette a dura prova il conduttore che, elencando i numeri, scivola sulla somma. "Dopo aver contestato i numeri di De Luca - commenta Picone - proprio sui numeri inciampa".

Giletti, De Luca e la gaffe in diretta. Guarda il video integrale di Striscia la notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.