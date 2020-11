Storie italiane, Paolo Mengoli in lacrime e con un filo di voce: "Giulia è stata mia figlia per 22 anni"

Francesco Fredella 24 novembre 2020 a

"La mia porta è sempre aperta. Vorrei incontrarla". Paolo Mengoli torna a Storie italiane su Raiuno per parlare di Giulia: la ragazza che credeva fosse sua figlia naturale. Dopo aver scoperto che non è il suo padre biologico è scoppiata una tremenda lite tra loro, a colpi di lettere degli avvocati. Adesso lei non vuole incontrarlo. Ma Mengoli soffre molto per tutta questa vicenda, dopo aver scoperto questo segreto a distanza di 20 anni. "Devi essere tu a fare il primo passo. Anche se la tua porta è aperta, devi essere tu a bussare alla porta di Giulia e lasciarti alle spalle il passato. Il passato non è possibile cambiarlo, ma il futuro si", dicono in studio Elenoire Casalegno ed Emanuela Villa.





Mengoli, con un filo di voce e molto commosso, svela: "Per Giulia provo affetto e amore, è stata mia figlia per 22 anni e lo sarà per sempre. Le voglio bene come voglio bene alla mia nuova famiglia". Eleonora Daniele è stata la prima ad occuparsi di questa vicenda, negli studi di Storie italiane Mengoli ha confessato tutto quello che ha passato negli ultimi anni.

