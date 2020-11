Storie Italiane, lo scoop su Paolo Mengoli? Trionfo per Eleonora Daniele: roba mai vista

Francesco Fredella 18 novembre 2020 a

Sono le storie che piacciono agli italiani. Quelle che racconta Eleonora Daniele, giorno dopo giorno, e che fanno schizzare lo share. Che sia cronaca, attualità o inchieste importa poco: Storie italiane, il gioiellino del daytime su Rai 1, vince e convince. Anche ieri - martedì 17 novembre - la puntata ha raggiunto il 18% con tanti scoop e interviste esclusive. Tra queste le dichiarazioni della figlia disconosciuta di Paolo Mengoli, che proprio dalla Daniele per la prima volta mesi fa ha parlato di una storia mai raccontata prima. Per la giornalista veneta si tratta di un momento bellissimo: la maternità e il ritorno in video con la sua trasmissione che vola sempre più in alto. Nella scorsa edizione, la Daniele - stakanovista da manuale - è andata in onda fino all’ultima puntata. Poi è nata la piccola Carlotta, in un caldo pomeriggio di maggio. Dopo la sigla di chiusura di Storie Italiane.

