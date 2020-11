Grande Fratello Vip, Dayane Mello e lo sfogo contro Elisabetta Gregoraci: "Snob, sai cosa mi diceva il tuo Briatore?", rivelazione da brividi

24 novembre 2020 a

Via una lite, sotto un'altra. Dopo lo screzio con Selvaggia Roma, Elisabetta Gregoraci litiga con Giulia Salemi. Le due si sono ricongiunte al Grande Fratello Vip, ma il loro primo incontro è stato ben prima. La showgirl calabrese e l'influencer si sarebbero - stando a quanto raccontato durante la puntata di lunedì 23 novembre da Alfonso Signorini su Canale 5 - incontrate in occasione di una vacanza in Sardegna, finita nel peggiore dei modi. A quel punto la Gregoraci ha vuotato il sacco rivelando che la coinquilina sarebbe stata molto carina con il suo ex marito Flavio Briatore per avere qualcosa in cambio. Una rivelazione che ha fatto andare su tutte le furie la Salemi che, a sua volta, si è sfogata con Dayane Mello una volta finita la puntata.

“Sono sempre stata una ragazza indipendente. Flavio mi ha detto se volevo andare da loro a cena nei locali. Vuole farmi passare per accattona e non mi sta bene. Sei solo una snob". E ancora: "Adesso ha fatto un bagno di umiltà prima di entrare nella Casa ma fino a ieri era una snob. Mi ero promessa di azzerare tutto qui dentro, ma se fa così anche io parlo". Eppure la Salemi, per sua stessa ammissione, aveva dichiarato di essersi ricreduta sulla Gregoraci: “È stata carina con me, e non me lo sarei mai aspettata". E invece è accaduto.

