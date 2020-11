Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Tutto merito nostro". Pianto disperato e messaggio a Mediaset: ora, che succede?

25 novembre 2020 a

Una crisi profonda, quella in cui è caduta Elisabetta Gregoraci dopo aver scoperto del prolungarsi del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, fino a metà febbraio. Notizia che la sta spingendo a mollare: non vuole stare lontana così a lungo da suo figlio, Nathan Falco. E così, piangendo, l'ex di Flavio Briatore si è sfogata con Pierpaolo Pretelli: "Mio figlio viene prima di tutto, non può stare senza la madre". Dunque, conferma l'intenzione di uscire dal GfVip. E ancora, la Gregoraci aggiunge: "Mio figlio viene prima di tutto, non può stare senza la madre". Eppure, Elisabetta aggiunge anche un'altra considerazione: "Dobbiamo essere contenti del successo del programma, è merito nostro". Già, se le cose non andassero bene, Mediaset non avrebbe mai pensato di proseguire così a lungo col reality.

