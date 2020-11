Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci? "Scene troppo esplicite", una verità inedita sulla sua storia con Pretelli

25 novembre 2020 a

Nonostante la maretta degli ultimi giorni tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, il fratello dell'ex velino prende le difese della showgirl. Giorgio Pretelli, in merito al "no" dell'ex moglie di Flavio Briatore alle avances dell'attore, ha detto: "Lo sta facendo per proteggere i loro rispettivi figli. Scene troppo esplicite potrebbero ferirli". Per Giorgio, interpellato da Novella 200 sulle vicende del Grande Fratello Vip, dunque c'è di più di una semplice amicizia, e per entrambi: "Credo che quello che sta accadendo a loro sia più di un’amicizia speciale. Io non mi tocco nè mi abbraccio con una mia amica, sinceramente li vedrei bene insieme".

Ma il fratello non è l'unico argomento su cui si sofferma, perché Giorgio spezza una lancia a favore della Gregoraci anche in merito alla lite con Selvaggia Roma, new entry del programma di Alfonso Signorini. “Ma secondo lei Elisabetta ha bisogno di visibilità? Ma la prego - liquida la questione -. Non penso proprio che sia andata al GF Vip per ottenere uno scoop".

