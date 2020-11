Tagadà, Antonio Polito su Berlusconi: "Ha scelto il distanziamento sociale e politico da Salvini"

25 novembre 2020 a

"Silvio Berlusconi si è rimesso a far politica", Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, ha fatto il punto sulla situazione all'interno del centrodestra. Ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha spiegato: "Il Cavaliere ha capito che Matteo Salvini non guida la coalizione, ma guida soprattutto se stesso e il suo partito e alla fine ha un atteggiamento che rischia di diventare sterile perché si limita a contrastare il governo su tutto quello che fa". Secondo Polito, invece, il leader di Forza Italia ha capito cosa fare: "Ha trovato una via intelligente di parlare a un suo elettorato, che è quello delle partite iva, dei ristoratori, dei titolari di impianti di sci, e di contrattare delle misure per queste categorie con il suo voto favorevole allo scostamento di bilancio". E infine: "Berlusconi si è avvicinato al governo ma soprattutto si è distanziato socialmente e politicamente da Salvini. Ha ripreso autonomia e indipendenza".

