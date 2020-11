Tu si que vales, sorprendente Gerry Scotti dopo il Covid: "Con quelle medicine che mi hanno dato..."

29 novembre 2020 a

Il ritorno in diretta tv per Gerry Scotti, dopo la battaglia al coronavirus, si è consumato su Canale 5, sabato 28 novembre, alla finalissima di Tu si que vales. Visibilmente dimagrito ma in ottima forma, con il suo consueto spirito, il mitico conduttore ha voluto ringraziare il pubblico e tutte le persone che in questi giorni difficili, compreso un ricovero con casco per la ventilazione, gli sono state vicine. Appena entrato in studio, Gerry Scotti ha affermato, con volto u poco commosso: "Signori, la prima cosa è dirvi grazie, sono tornato! Grazie di cuore a tutti quanti, i miei amici, i miei fratelli, grazie di cuore... Ce l'ho fatta". Nel corso della puntata, in un siparietto con Rudy Zerbi, ha anche fatto una battuta sulla malattia: "Non faccio i balletti solo quando siamo registrati, li faccio anche dal vivo! Zerbi, mi hanno dato delle medicine in questo periodo che sto vedendo la vita con un altro occhio!", ha concluso. Il solito, mitico, Gerry Scotti.

