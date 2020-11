Che Tempo Che Fa, Giovanna Botteri a valanga: "Trump? Un handicap terribile, per Biden la strada è in salita"

30 novembre 2020 a

Donald Trump al centro anche di Che Tempo Che Fa. Durante la puntata di domenica 29 novembre a parlare di quanto sta accadendo negli Stati Uniti dopo le elezioni ci pensa Giovanna Botteri. È lei che, nel salotto di Fabio Fazio di Rai 3, lancia un monito al presidente vincente Joe Biden: "Lui - mette le mani avanti la corrispondente dalla Cina di Viale Mazzini - ha una strada tutta in salita: il covid, Fauci oggi ha detto che dopo il thanksgiving ci saranno altre ondate, è un apese colpito anche economicamente".

Non solo, perché il democratico deve fare i conti con la testardaggine del presidente uscente: "Quello che sta facendo Trump è oscurare la vittoria di Biden, continuando a metterla fortemente in dubbio. Questo è un handicap terribile con cui Biden dovrà cominciare". Motivo, questo, per cui - a detta della Botteri - non ammetterà mai di aver perso.

