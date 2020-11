Ilary Blasi, il ritorno con l'Isola dei Famosi? Ribaltone, altro che Honduras: dove la spediscono

30 novembre 2020 a

a

a

Mediaset ha confermato che dopo il termine del Grande Fratello Vip (che batterà ogni record di durata) andrà in onda la nuova edizione de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi alla conduzione, rigorosamente su Canale 5. Rimangono ancora dei dubbi sulla location: data l’emergenza sanitaria in corso si sta pensando ad una location europea abbandonando così l’Honduras.

"La invito a cena da tempo, mi rimbalza sempre". Capito, Ilary Blasi? Signorini si sbottona

Mediaset inoltre ha comunicato i suoi palinsesti per il 2021: la domenica ci sarà ancora Live Non è la d’Urso mentre il lunedì ci sarà il GF Vip fino a quando non sarà sostituito da L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi. Il martedì Viaggio nella Grande Bellezza ( con Cesare Bocci) e la Champions League. Il mercoledì sarà la volta de L’amore strappato (con Sabrina Ferilli) e Made in Italy (con Raoul Bova. Il giovedì Daydreamer mentre il venerdì sarà la volta del ritorno di Scherzi a parte. Il sabato C’è posta per te.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.