Grande Fratello Vip, cannonate contro Elisabetta Gregoraci: "Madrina per un figlio che non c'è", un aneddoto da brividi

Tutti contro Elisabetta Gregoraci, ovviamente nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In particolare, finisce nel mirino di Giacomo Urtis, entrato nella casa da 14 giorni anche se non concorrente di fatto. E il chirurgo, abbandonando il ruolo di ospite super-partes, si scaglia contro la ex di Flavio Briatore: "È stata idealizzata, i ragazzi sono affascinati da lei - premette -. Andrea ha chiesto di fare da madrina al figlio, quando ancora un figlio non c’è, una Gregoraci fuori fa sempre comodo", afferma riferendosi ad Andrea Zelletta. A rincarare la dose, ecco subito Selvaggia Roma: "Certo, non lo chiede mica a una qualunque". E nel corso della chiacchierata, ecco anche le bordate di Stefania Orlando: "È incredibile come di là pendano completamente dalle labbra di Elisabetta, dovremmo tutte prendere esempio", ha detto riferendosi a come i ragazzi della casa siano affascinati dalla Gregoraci.

