Striscia la Notizia, cosa c'è dietro l'addio di Ficarra e Picone? Voci e mistero: al loro posto, in futuro...

01 dicembre 2020 a

a

a

Un fulmine a ciel sereno, per i telespettatori di Striscia la Notizia: Ficarra e Picone annunciano il loro addio al tg satirico di Canale 5, lo hanno fatto nel corso della puntata in onda lunedì 30 novembre. La coppia di comici siciliani rivela che questa, appena iniziata, sarà la loro ultima settimana alla conduzione del programma. Annuncio a sorpresa, inatteso, a una settimana dal consueto scambio di conduzione previsto ogni stagione. Il punto è che i due non sembrano intenzionati a tornare sul bancone: "Oggi è cominciata per noi l’ultima settimana di conduzione di Striscia la Notizia, che però dobbiamo annunciarvi sarà l’ultimo anno nostro. Non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile. Ringraziamo questa famiglia che ci ha accoccolato e lusingato con il suo affetto, facendoci sentire parte di loro", hanno spiegato nei secondi finali della puntata di Striscia. Dunque i ringraziamenti a regia, Antonio Ricci, Gabibbo e soprattutto il pubblico. Picone, poi, ha comunque aggiunto: "Non escludiamo che prima o poi si possa tornare, ma per ora passiamo il testimone". Mistero sulle ragioni per le quali lasciano, forse vogliono solo puntare su nuove avventure professionali. E TvBlog, subito, si interroga: chi li sostituirà nella prossima edizione del tg satirico? Su chi punterà Antonio Ricci? Una coppia già rodata oppure altro? Un appassionante mistero televisivo.

Striscia bombarda Tu si que vales. Finale taroccata? Quello che non hanno mostrato sabato: un caso a Mediaset

"La nostra ultima volta, non è facile". Striscia la notizia, l'addio definitivo di Ficarra e Picone: l'annuncio che spiazza tutti (anche Mediaset?)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.