Grande Fratello Vip, "io mi pago le cose". Vacanze scroccate a Briatore? Terremoto-Gregoraci: volano accuse pesantissime su Canale 5

01 dicembre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco hanno avuto un confronto abbastanza acceso al Grande Fratello Vip. Al termine della ventiduesima puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, le due concorrenti hanno discusso di quanto accaduto in diretta tra l’ex moglie di Flavio Briatore e Giulia Salemi. L’attrice ha espresso la sua opinione: “Dai Eli, non dire cavolate, lei non ci è rimasta bene. È passata per una ragazza poco di buono. È passata ‘paghi, non paghi’, non è carino”, riferendosi all’accusa della Gregoraci secondo cui la Salemi avrebbe scroccato le vacanze a Briatore. “Mi dispiace ma non sai come sono andate le cose, non è che mi sveglio…”, ha replicato Elisabetta, con Adua che però non si è arresa: “Ma dai, ti devo dire quello che penso? Non ce l’ho con te, ma ho visto un video dove tu hai detto che lei scriveva: ‘mi paghi?’. Non è una bella cosa. Magari la tua intenzione era diversa però passano dei messaggi…”. “Ma era lei che parlava sempre di soldi, non io. Se ci hai fatto caso”, ha risposto ancora la Gregoraci che poi ha concluso: “Io quando vado in vacanza mi pago le cose”.

"Quando mi chiese di vestirmi così". Prego? La telefonata dalla D'Urso, bomba-Malgioglio al GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.