Striscia la Notizia, "dopo aver incassato 15 milioni...": addio di Ficarra e Picone, indiscrezione-terremoto sulle ragioni

Tiene banco la notizia dell'addio, a sorpresa, di Ficarra e Picone a Striscia la Notizia. Addio comunicato nel corso della puntata in onda su Canale 5 lunedì 30 novembre: quella di venerdì, dopo 15 anni e 17 edizioni del tg satirico, sarà la loro ultima conduzione. E, forse, per sempre. I due hanno detto chiaro e tondo che il prossimo anno non ci saranno. Ma cosa è successo, se è successo qualcosa? Il settimanale Oggi rilancia diverse ipotesi. La prima, mancanza di altri spazi a Mediaset per la coppia, che forse si aspettava qualcosa in più - leggasi, un programma tutto loro? - dopo aver incassato 15 milioni di euro con il loro ultimo film, Il primo Natale. Insomma, il rotocalco aggiunge che sarebbero dovute arrivare quattro serate per festeggiare la loro carriera, appuntamento poi saltato a causa del coronavirus. Insomma, dietro l'addio di Ficarra e Picone a Striscia la Notizia resta un piccolo giallo: nessuno, o quasi, si sarebbe mai immaginato un loro addio.

