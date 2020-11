Striscia la Notizia contro Tu si que vales, finale taroccata? Quello che non hanno mostrato sul numero del vincitore

30 novembre 2020 a

A Mediaset esplode il caso Tu si que vales e a farlo esplodere è Striscia la Notizia. Fuoco amico a Canale 5: il tg satirico di Antonio Ricci fornisce le prove che dimostrerebbero come la finale del talent condotto da Belen Rodriguez sia stata in qualche modo "taroccata". Il magio Andrea Paris si è aggiudicato i 100mila euro di montepremi con un numero sensazionale: ha fatto apparire in mano a tutto il pubblico un 4 di picche, la stessa carta che aveva estratto lui dal mazzo. Ma in realtà non sarebbe andata così.







Molti spettatori in studio non avevano quella carta, e nei frame mostrati da Striscia si nota qualcuno con in mano un 3 di fiori e qualcun altro con un 6 di picche. Nella concitazione del momento, il fatto non è stato sottolineato e alla fine il televoto ha premiato il mago. Striscia si chiede: se la regia avesse indugiato sul mezzo flop, il pubblico a casa avrebbe votato alla stessa maniera?

