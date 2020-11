Striscia la notizia, addio definitivo. Ficarra e Picone, l'annuncio che spiazza tutt in diretta: "Ultima settimana e ultimo anno, non è facile"

30 novembre 2020 a

Fulmine a ciel sereno a Striscia la notizia: l'addio di Ficarra e Picone è definitivo. La staffetta alla conduzione del tg satirico di Canale 5 è "il marchio di fabbrica" di Antonio Ricci, ma stavolta il saluto del duo comico siciliano lascia spiazzati i telespettatori. "Oggi è cominciata l’ultima settimana di conduzione di Striscia che, però, dobbiamo annunciarvi, sarà anche l’ultimo anno nostro. E non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile".



Termina così, a sorpresa, un pezzo di storia della trasmissione più longeva di Mediaset. "Non è facile, ma ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto", ha continuato Picone visibilmente commosso. Tocca poi a Ficarra: "Ringraziamo tutti, ma soprattutto Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti e di questo gli saremo sempre grati". "Non escludiamo che prima o poi si possa tornare, ma per il momento passiamo il testimone. Quello più dispiaciuto di tutti è il Gabibbo". Per le lacrime, appuntamento all'ultima puntata.

