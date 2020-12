Domenica In, "pochi lo sanno": bomba di Dagospia sul cachet di Renato Zero, l'ultimo colpaccio di Mara Venier

02 dicembre 2020 a

Indiscrezioni su Domenica In, il programma di Rai 1, e su Mara Venier. Indiscrezioni rilanciate da Dagospia nella rubrica "A lume di Candela". Si parte dalle voci che girano a Viale Mazzini, dove secondo Dago "tutti parlano di una signorina scalpitante che starebbe facendo fuochi e fiamme per prendere il posto di Mara Venier il prossimo anno a Domenica In". Nessun nome. Di certo c'è che Zia Mara ha fatto trapelare la sua volontà di lasciare la trasmissione il prossimo anno: dunque, qualcuno si sarebbe fatto avanti per prendere il suo posto. Eredità difficile: si pensi che la scorsa domenica, Domenica In ha fatto il 19% di share con quasi 4 milioni di telespettatori nella prima parte. Un primo segmento dove il super-ospite era Renato Zero. E Dago, rilancia un'altra indiscrezione proprio su quest'ospitata: "Pochi sanno che l'artista romano ha deciso di partecipare alla trasmissione perché legato da una storica amicizia alla conduttrice, senza richiesta di cachet". Insomma, ospitato a costo zero: colpaccio per la Rai firmato Venier.

